В республике сняли режим «Беспилотная опасность». Также сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Ранее Башинформ сообщал о том, что сегодня рано утром в Башкирии объявляли беспилотную опасность.