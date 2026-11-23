Стоимость единого социального проездного увеличилась сразу в два раза. Чем обусловлено такое решение?

Единый социальный проездной не менялся в цене с 2017 года. Почти десять лет он стоил 600 рублей. За это время заметно подорожали топливо, запчасти, ремонт автобусов, увеличились расходы на зарплаты водителей и других работников. Сегодня транспортировка одного пассажира обходится перевозчику примерно в 52 рубля, а в 2017 году она стоила около 26 рублей. То есть расходы выросли примерно вдвое, а цена проездного оставалась прежней.

Новую стоимость в 1200 рублей нельзя назвать просто повышением. Это приведение цены к реальной стоимости перевозок, чтобы автобусы продолжали ходить регулярно, водители получали достойную зарплату, а транспортный парк своевременно ремонтировался и обновлялся. При этом ЕСПБ остается выгодным: за 1200 рублей можно совершить 60 поездок. Одна поездка обходится в 20 рублей, тогда как обычный тариф составляет 46 рублей. Таким образом, льготная цена сохраняется.

Какую поддержку получают пенсионеры после изменения стоимости проездного?

Пенсионеры по-прежнему могут пользоваться единым социальным проездным билетом. Это основная мера поддержки при поездках на общественном транспорте. Кроме того, республика компенсирует перевозчикам часть недополученных доходов за перевозку пенсионеров и других льготников по ЕСПБ. Эти средства выделяются из бюджета Башкортостана. То есть государство не оставляет пожилых людей один на один с ситуацией. Сохраняется льготный проездной и оказывается поддержка перевозчикам, чтобы льготные поездки оставались доступными.

Почему стоимость не повышали постепенно, например, на 100-200 рублей в год?

Мы понимаем, что постепенное повышение могло бы восприниматься спокойнее. Но с 2017 года накопилось большое отставание от реальных расходов. Если бы цену повышали понемногу каждый год, это не отменило бы проблему: расходы на перевозки росли быстрее. Например, только за девять месяцев 2026 года затраты на топливо увеличились на 23%, а на ремонт, запчасти и обслуживание — на 29%. Разовое приведение цены к сегодняшнему уровню позволяет не накапливать проблему на будущее. Важно, что даже после повышения ЕСПБ остается значительно дешевле обычного проезда.

Берут ли комиссию при пополнении единого социального проездного?

ЕСПБ без комиссии можно пополнить в мобильном приложении «Транспортная карта Алга», в отделениях и терминалах банка «Уралсиб», а также в Уфе на улице Крупской, 9. Важно обращать внимание на название услуги: для корректного пополнения необходимо выбирать «Пополнение ЕСПБ».

Останется ли стоимость проездного в размере 1200 рублей на ближайшие годы?

Точно обещать, что цена не изменится в ближайшие годы, было бы неправильно: расходы на транспорт продолжают меняться вместе с ценами на топливо, запчасти и зарплаты. Но задача — не допускать резких скачков и менять стоимость только тогда, когда это действительно необходимо.