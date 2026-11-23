С 1 октября 2026 года в нотариальной сфере произошли значительные изменения. В частности, нотариусы теперь могут оформлять свидетельство о праве на наследство на деньги в цифровом формате, а наследники могут их получить без посещения банка.
Кроме того, 27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки между физическими лицами (включая ИП) при залоге жилой недвижимости – мера призвана защитить заёмщиков от кабальных условий и «серых» кредиторов.
Подпись под договором занимает несколько секунд, а её последствия могут определять жизнь человека на долгие годы. Как защитить свои права, если речь идёт о займе под залог квартиры? Что проверяет нотариус? Как цифровые сервисы помогают получить наследственные деньги без дополнительного посещения банка?
Обо всем этом 26 ноября в 11.00 на пресс-конференции в ИА «Башинформ» расскажут президент Нотариальной палаты РБ Ирина Сухова и председатель комиссии по имиджу, связям с общественностью и СМИ Нотариальной палаты РБ Марина Щирская. Спикеры разберут реальные жизненные ситуации и ответят на вопросы журналистов.
Начало в 11.00
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