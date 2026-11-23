Танцевальный коллектив ветеранов «Милэшкэй» (в переводе с башкирского — «Рябинушка»), представляющий АО «Бурибаевский ГОК», успешно выступил в финале республиканского телевизионного конкурса «Байык». По итогам масштабного гала-концерта, который прошел в Государственном концертном зале «Башкортостан», ансамбль был удостоен Диплома II степени.
Финальный гала-концерт собрал более 500 сильнейших танцоров и творческих коллективов со всей республики и других регионов страны. Для коллектива ветеранов комбината выход на главную сцену республики стал значимым событием и заслуженной наградой за упорный труд.
Путь к финалу был непростым. Ансамбль, который изначально создавался как вокальная группа, решил попробовать свои силы в новом для себя танцевальном жанре. Вдохновившись успехом молодых коллег из ансамбля «Таусылар», который полностью состоит из работниов предприятия, ветераны отправили заявку на участие в телепроекте. Успешно преодолев два отборочных тура, они вошли в число финалистов. К каждому выступлению коллектив готовился с особым старанием: освоил новый танец, подготовил реквизит, упорно репетировал и дважды выезжал в Уфу, где покорял членов жюри искренностью, душевностью и самобытностью исполнения народных танцев.
Важную роль в успехе ветеранов сыграла поддержка родного предприятия. Комбинат взял на себя организацию всех поездок: для артистов предоставлялись комфортабельные автобусы и обеспечивалось проживание. Для подготовки к конкурсу были приглашены именитые хореографы, которые поставили для ансамбля новые танцевальные номера.
Успех коллектива «Милэшкэй» — это яркий пример преемственности традиций, активного долголетия и неразрывной связи предприятия с культурной жизнью родного села и республики. Ветераны не собираются останавливаться на достигнутом: этот успех вдохновил их на новые творческие эксперименты и участие в будущих проектах.
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