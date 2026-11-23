Танцевальный коллектив ветеранов «Милэшкэй» (в переводе с башкирского — «Рябинушка»), представляющий АО «Бурибаевский ГОК», успешно выступил в финале республиканского телевизионного конкурса «Байык». По итогам масштабного гала-концерта, который прошел в Государственном концертном зале «Башкортостан», ансамбль был удостоен Диплома II степени.

Финальный гала-концерт собрал более 500 сильнейших танцоров и творческих коллективов со всей республики и других регионов страны. Для коллектива ветеранов комбината выход на главную сцену республики стал значимым событием и заслуженной наградой за упорный труд.

Путь к финалу был непростым. Ансамбль, который изначально создавался как вокальная группа, решил попробовать свои силы в новом для себя танцевальном жанре. Вдохновившись успехом молодых коллег из ансамбля «Таусылар», который полностью состоит из работниов предприятия, ветераны отправили заявку на участие в телепроекте. Успешно преодолев два отборочных тура, они вошли в число финалистов. К каждому выступлению коллектив готовился с особым старанием: освоил новый танец, подготовил реквизит, упорно репетировал и дважды выезжал в Уфу, где покорял членов жюри искренностью, душевностью и самобытностью исполнения народных танцев.