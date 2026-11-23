«Орнитолог Эльза Габбасова по приглашению сотрудников детского экологического центра Стерлитамака выехала на реку Стерля, где местные жители ещё три недели назад заметили необычную птицу. Наблюдение подтвердилось, что в стае крякв держится самец мандаринки. Специалисты выясняют, откуда мог взяться краснокнижный гость», — рассказали в минэкологии региона.

Мандаринка — вид, занесённый в Красную книгу РФ. Её естественный ареал в России ограничен Дальним Востоком. Это Амурская и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края. Для Башкорстана такая птица — экзотика, поэтому специалисты рассматривают две версии появления селезня: прилет с востока страны или побег из частного хозяйства.

По мнению орнитолога, вторая версия выглядит более вероятной, поскольку слишком далёк естественный ареал от Южного Урала.

Как отметила Эльза Габбасова, любопытно, что это не первое наблюдение мандаринок в Башкортостане. В октябре 2022 года самку мандаринки также в компании крякв на реке Мелеуз в городе Мелеуз зафиксировал Олег Торгашов, а ранее, летом, там же видели самца. Тогда птицы тоже могли быть беглецами из частных вольеров.

Справка

Мандаринка (Aix galericulata) — небольшая утка родом из Восточной Азии, успешно акклиматизирована в ряде стран Европы. В России разводится в парках и частных хозяйствах как декоративная птица. Внесена в Красную книгу РФ.