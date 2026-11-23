Генеральный директор уфимского аэропорта Александр Андреев награжден орденом Дружбы за вклад в развитие международной авиагавани. Награду вручили в Государственном Кремлевском дворце, где прошел торжественный вечер по случаю Дня работника транспорта. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Андрей Никитин и министр транспорта Дмитрий Ядров.
Напомним, Александр Андреев возглавляет аэропорт Уфы с сентября 2013 года. Под его руководством авиагавань стала победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 2 до 6 миллионов человек в год».
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