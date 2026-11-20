В Уфе готовится внесение изменений в генеральный план города на период до 2042 года, сообщает сайт уфимского горсовета.
По информации заместителя главы администрации Уфы Ильдара Хабибуллина, предлагается актуализировать генплан Уфы с учётом изменений законодательства, региональных документов территориального планирования, решений о комплексном развитии территорий, данных ЕГРН и выданных разрешений на строительство.
Цель изменений – обеспечить комплексное развитие городских территорий, уточнить границы функциональных зон и учесть существующие и запланированные к постройке объекты республиканского и местного значения.
Ранее сообщалось, что в Уфе изменят генплан до 2042 года.
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