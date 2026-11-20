В Уфе готовится внесение изменений в генеральный план города на период до 2042 года, сообщает сайт уфимского горсовета.

По информации заместителя главы администрации Уфы Ильдара Хабибуллина, предлагается актуализировать генплан Уфы с учётом изменений законодательства, региональных документов территориального планирования, решений о комплексном развитии территорий, данных ЕГРН и выданных разрешений на строительство.

Цель изменений – обеспечить комплексное развитие городских территорий, уточнить границы функциональных зон и учесть существующие и запланированные к постройке объекты республиканского и местного значения.

Ранее сообщалось, что в Уфе изменят генплан до 2042 года.