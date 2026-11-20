Городской совет Уфы планирует утвердить изменения в правила землепользования и застройки, сообщает официальный сайт горсовета.

Изменения нужны для приведения правил в соответствие с действующим законодательством и дополнения требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Также изменения должны установить в Уфе новую территориальную зону «Зона пассажирского транспорта» и изменить ранее принятые границы территориальных зон в соответствии с утверждённой документацией по планировке территорий, в том числе в рамках проектов комплексной застройки.

Ранее сообщалось, что в Уфе изменят генплан развития города до 2042 года.