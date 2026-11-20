18 ноября завершился турнир по баскетболу среди женских команд в зачет спартакиады Учалинского ГОКа. Пять команд цехов и подразделений провели 10 встреч — по словам судей, очень напряженных и эмоциональных.
Игра за первое место между представителями обогатительной фабрики и сборной нескольких цехов «Энергия» завершилась с минимальным отрывом — 25:19. В результате баскетболистки фабрики стали первыми, «Энергии» — вторыми, а третье место заняла команда управления.
— Баскетболом начала заниматься еще в школе. А сейчас свободного времени особо нет: играю, когда проводятся корпоративные турниры. Команда у нас сплоченная, все девчонки — молодцы, всегда занимаем первые места. Правда, в этот раз матч за главный кубок был сложным. Но мы не пали духом и забрали победу. Благодарим всех участниц за интересную игру, — рассказала оператор пульта управления обогатительной фабрики Анелия Еникеева.
Программа спартакиады предприятия в этом году включает 17 видов спорта, завершением сезона станет турнир по женскому мини-футболу.
Развитие любительского спорта — одно из приоритетных направлений социальной политики комбината. На территории предприятия работают несколько тренажерных залов и большой спортзал, где работники занимаются баскетболом, волейболом, мини-футболом, настольным теннисом. Для членов профсоюза предусмотрена частичная компенсация абонементов в городские тренажерные залы и бассейн, победители и призеры корпоративных, муниципальных и региональных соревнований получают материальное поощрение.
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