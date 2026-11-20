18 ноября завершился турнир по баскетболу среди женских команд в зачет спартакиады Учалинского ГОКа. Пять команд цехов и подразделений провели 10 встреч — по словам судей, очень напряженных и эмоциональных.

Игра за первое место между представителями обогатительной фабрики и сборной нескольких цехов «Энергия» завершилась с минимальным отрывом — 25:19. В результате баскетболистки фабрики стали первыми, «Энергии» — вторыми, а третье место заняла команда управления.

— Баскетболом начала заниматься еще в школе. А сейчас свободного времени особо нет: играю, когда проводятся корпоративные турниры. Команда у нас сплоченная, все девчонки — молодцы, всегда занимаем первые места. Правда, в этот раз матч за главный кубок был сложным. Но мы не пали духом и забрали победу. Благодарим всех участниц за интересную игру, — рассказала оператор пульта управления обогатительной фабрики Анелия Еникеева.