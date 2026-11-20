Правительство России утвердило обязательную маркировку звонков с заграничных номеров, сообщили в минцифры РФ. Они часто используются в мошеннических схемах. Эта норма вводится с 1 марта 2027 года. На мобильных телефонах предупреждение будет выглядеть как надпись «Иностранный вызов», при возможности — даже с указанием страны. На стационарных планируется голосовое уведомление — при наличии технической возможности. Власти рассчитывают, что новшество позволит сократить количество мошенничеств.

Одновременно обсуждается возможность блокировки входящих звонков из-за границы, также с марта следующего года.