Это результат системной работы по продвижению научных достижений, технологических разработок и образовательных инициатив на федеральном уровне, сообщают в университете, подчеркивая, что вуз активно участвует в формировании научно-технологической повестки страны и становится заметным участником ключевых процессов, определяющих развитие российской науки и промышленности.

Проректор по информационной политике УУНиТ Эльвира Ямалова отметила, что первое место в рейтинге стало результатом совместной работы университетской команды:

— Мы рады такой высокой оценке нашего Уфимского университета. Это результат системной работы всего коллектива, которую мы ведем в рамках стратегии «Приоритет-2030» и задач Десятилетия науки и технологий. Мы гордимся тем, что наш вуз находится в эпицентре важнейших для республики и страны направлений. Технологическое лидерство — это про нас, и мы будем и дальше укреплять свои позиции, готовя специалистов, способных отвечать на самые сложные вызовы современности. Первое место среди 233 российских вузов — это признание информационной активности УУНиТ и показатель того, что научные, образовательные и технологические достижения университета становятся частью федеральной повестки.

Один из ключевых факторов развития вуза — участие в федеральной программе «Приоритет-2030», которая открыла университету дополнительные возможности для реализации стратегических технологических проектов и укрепления научного потенциала. Сегодня разработки ученых охватывают направления, имеющие особое значение для технологического развития страны: электродвижение, авиационное двигателестроение, нефтегазовую отрасль. Результаты научной работы университета представляются на крупных отраслевых площадках, в том числе на выставке «ИННОПРОМ». Важное направление деятельности вуза — участие в Десятилетии науки и технологий (2022–2031). Университет популяризирует научные достижения, развивает научный туризм и привлекает молодежь к исследовательской деятельности.