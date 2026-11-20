19 ноября в Уфе состоялась масштабная отчетно-выборная конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». В работе форума приняли участие делегаты 63 местных отделений, члены регионального политического совета, контрольной комиссии, а также приглашенные гости.
С приветственным словом к однопартийцам обратился руководитель администрации Главы республики Искандер Ахметвалеев. Он подчеркнул, что республика завершает сложный электоральный цикл на передовых позициях.
«Мы входим в новый цикл. Имея неплохие результаты, трудно идти вперед, потому что мы уже достаточно высоко повысили ту рабочую планку. Наша задача — ни в коем случае не понижать её, а желательно только повышать», — отметил Искандер Ахметвалеев.
Руководитель администрации Главы РБ сделал акцент на трех стратегических направлениях. Во-первых, это жесткий контроль народной программы. Он призвал приложить все усилия, чтобы избежать любых задержек и огрехов в реализации наказов жителей.
Во-вторых, преемственность поколений: особое внимание было уделено обновлению команды.
«Очень важно, чтобы опытные люди делились опытом с молодежью, новыми депутатами и бойцами СВО, которые вступили в партию, чтобы они как можно скорее влились в работу», — подчеркнул он.
В-третьих, ежедневная работа с людьми. Искандер Ахметвалеев предостерег коллег от формализма.
«В партийной работе хуже формализма ничего не может быть. Партия должна работать ежедневно, это должен быть хорошо работающий механизм взаимодействия с обществом. Не должно быть так, что выборы прошли — и все расслабились до следующих, — заявил он. — Ещё раз большое спасибо за проделанную работу и успехов в предстоящей работе. Всё для победы, и мы безусловно победим».
Руководитель регионального исполнительного комитета партии Александр Мельников представил цифры, которые, по его словам, являются лучшим ответом на любую критику.
«Это конкретные дела, за которыми стоят реальные проблемы жителей», — подчеркнул он.
За прошедшие пять лет в рамках народной программы в республике построено и отремонтировано 262 школы, открыты 69 детских садов, создано 447 модульных ФАПов и 13 новых поликлиник, почти тысяча общественных пространств была обновлена. Мельников также озвучил масштаб предстоящей работы — в новую Народную программу на 2026–2031 годы уже поступило более 60 тысяч предложений и наказов от жителей Башкортостана.
С детальным отчетом о внутрипартийной дисциплине выступил председатель региональной контрольной комиссии Тимур Гильмияров. С 2022 года комиссия провела 24 заседания и 104 комплексные проверки местных отделений. Охват проверками вырос на 25%, что позволило оперативно выявлять и устранять недостатки.
Докладчик признал наличие типичных ошибок: нарушения в ведении документооборота и периодичности заседаний, а также проблемы с кадровым резервом секретарей на местах. За серьезные нарушения за пять лет членство было приостановлено у 108 человек, 42 исключены из партии. При этом финансовая отчетность регионального отделения признана прозрачной и соответствующей закону. Отрадным фактом стал рост поступлений членских взносов на 40%.
Глава администрации Уфы Рустам Шарипов, комментируя итоги конференции, остановился на качественном обновлении депутатского корпуса столицы. Он подчеркнул, что сегодня главными героями нашего времени являются защитники Отечества.
«В горсовете Уфы 34 депутата, из них трое — участники специальной военной операции. Они дадут городу больше патриотизма, будут помогать развивать его своими навыками и умением», — сказал Рустам Шарипов.
В ходе конференции были утверждены составы руководящих органов: Региональный политический совет — 115 человек, президиум — 17 человек и контрольная комиссия — 25 человек.
На пост секретаря регионального отделения партии были предложены две кандидатуры: Радий Хабиров и председатель комитета Госсобрания по развитию институтов гражданского общества, информполитике и делам религий Рустам Ишмухаметов. По итогам тайного голосования за Главу региона отдали 140 голосов, за его оппонента — 16.
Рустам Ишмухаметов, комментируя итоги, заявил, что для него честь получить поддержку 16 делегатов, и подчеркнул важность предстоящего 24-го съезда партии в Москве 5 декабря.
Торжественная часть мероприятия завершилась вручением партийных билетов новым членам — известным спортсменам, деятелям культуры и руководителям ведомств. Ряды «Единой России» пополнили борец греко-римского стиля Адлан Амриев, управляющий АО «Газпромбанк Республики Башкортостан» Айдар Зубаиров, заслуженные артисты РБ Ильгиза Мулабаева и Айдар Хуснутдинов, директор школы бокса имени Николая Валуева Ирик Мухамедьяров, министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин, представитель Дагестана в РБ Сулейман Сулейманов, министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, директор ООО «УзисМед» Венера Файрузова.
Награды и благодарственные письма от «Единой России» получили нотариусы, руководитель и сотрудники регионального исполкома, представители органов власти, секретари местных отделений.
Конференция завершила формирование команды, которой предстоит реализовывать новую пятилетку Народной программы, опираясь на обновленный кадровый состав и поддержку федерального центра.
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