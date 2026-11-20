Докладчик признал наличие типичных ошибок: нарушения в ведении документооборота и периодичности заседаний, а также проблемы с кадровым резервом секретарей на местах. За серьезные нарушения за пять лет членство было приостановлено у 108 человек, 42 исключены из партии. При этом финансовая отчетность регионального отделения признана прозрачной и соответствующей закону. Отрадным фактом стал рост поступлений членских взносов на 40%.

Глава администрации Уфы Рустам Шарипов, комментируя итоги конференции, остановился на качественном обновлении депутатского корпуса столицы. Он подчеркнул, что сегодня главными героями нашего времени являются защитники Отечества.

«В горсовете Уфы 34 депутата, из них трое — участники специальной военной операции. Они дадут городу больше патриотизма, будут помогать развивать его своими навыками и умением», — сказал Рустам Шарипов.