Башкирия претендует на главные награды в области событийного туризма, сообщает министерство туризма и предпринимательтва РБ.
Команда республики прямо сейчас находится в городе Ярославле на общенациональном финале Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2026.
В премии участвуют организаторы событий, представители туристической отрасли, эксперты, руководители региональных проектов и профессионалы event-индустрии со всей страны.
Всего на конкурс было подано 716 проектов из 59 регионов России и Республики Беларусь. Право на участие в финальных мероприятиях получили 294 проекта из 51 региона России и Республики Беларусь.
В рамках программы премии состоялись установочная сессия с членами экспертной комиссии и деловая программа, в которой активное участие принимала команда и нашего региона.
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