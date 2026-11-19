Завтра в Уфе пройдёт масштабный исторический фестиваль «Древняя Уфа», где горожане смогут увидеть показательные выступления клубов исторической реконструкции, познакомиться с ремёслами на мастер-классах, проверить знания в исторических квизах и интерактивах, посетить выставку археологических находок.

Одну из площадок организует Музей города Уфы. У посетителей будет возможность отправиться в VR-экскурсию «Уфимский кремль. Путешествие в прошлое».

Также уфимцев ждут яркие выступления артистов художественной самодеятельности, фольклорных коллективов и исполнителей на традиционных инструментах.

В 2026 году мероприятие приурочено сразу к двум значимым датам: 15-летию со дня создания музея-заповедника и Году единства народов России.