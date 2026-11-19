В Башкирии сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

По информации председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, также сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Ранее Башинформ сообщал о том, что утром 19 ноября на территории республики объявляли режим «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Уфы были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.