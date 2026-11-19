В Башкирии отменен режим «Ракетная опасность». Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Известно, что аналогичный режим под вечер также ввели в Оренбургской области, Татарстане и Удмуртии.

Напомним, на территории республики утром объявлялась беспилотная опасность и уже закрывали аэропорт.