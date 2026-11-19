Почти 85% коллективных договоров из 5,2 тыс. действующих на территории Башкортостана закрепляют обязательства по поддержке работников с семейными обязанностями. Как сообщил, открывая заседание Координационного совета при правительстве республики по государственной семейной политике заместитель премьер-министра правительства РБ – министр спорта Руслан Хабибов, потенциал у республики большой.

«Вопросы демографического развития республики сегодня требуют системных и своевременных решений. И переломить демографические тенденции невозможно только мерами государственной поддержки. Семейноцентричность должна стать основой корпоративной политики каждой организации», – подчеркнул Руслан Хабибов.

Напомним, в прошлом году в России внедрен Корпоративный демографический стандарт, который стал ориентиром для предприятий по поддержке сотрудников с семейными обязанностями. А инструментом, помогающим оценить вклад бизнеса в поддержку семей, является ЭКГ-рейтинг («Экология. Кадры. Государство»).

Подробнее о формировании ЭКГ-рейтинга рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

«Наша задача – чтобы как можно больше организаций Башкортостана прошли анкетирование на ресурсе по формированию ЭКГ-рейтинга. Это позволяет увидеть реальные меры поддержки работников с семейными обязанностями, воспитывающих детей, оценить действующие практики. То есть хорошая демографическая статистика и семейные программы компании напрямую повышают её балл в ЭКГ-рейтинге», – пояснила министр. – Семейно ориентированные предприятия, в свою очередь, могут рассчитывать на ряд преимуществ: сокращение сроков предоставления государственных услуг, повышенные субсидии и инвестиционные налоговые вычеты, приоритет в госзакупках, право на льготные займы и гранты. Таким образом, ЭКГ‑рейтинг конвертирует социальную ответственность в экономическую устойчивость предприятия».

Министр подчеркнула, что корпоративный демографический стандарт для предприятий – не дополнительная нагрузка, а механизм обоюдовыгодного партнёрства: семья получает поддержку, предприятие – лояльный и стабильный кадровый потенциал.