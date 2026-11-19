Ученики 11 классов Акъярской школы №2 прошли экскурсию на обогатительной фабрике «Башкирской меди». Специалисты горнорудного предприятия показали будущим выпускникам, как работает производство, и рассказали, как получить высшее инженерное образование по целевому договору с предприятием.

Школьники шаг за шагом проследили весь путь переработки медной и цинковой руды. Ребята увидели, как горную породу дробят и перемалывают в огромных мельницах, затем при помощи реагентов и воздуха разделяют на ценный продукт и пустую породу в специальных емкостях флотомашин, как сгущают сушат и отгружают уже готовый медный и цинковый концентрат. По ходу экскурсии специалисты предприятия ответили на все многочисленные вопросы подростков и наглядно объяснили работу сложных механизмов.

Затем со школьниками встретился начальник учебного центра компании Ильяс Эшматов. За круглым столом он рассказал ребятам о возможности заключить с предприятием договор на целевое обучение в корпоративном Техническом университете. В рамках этого договора предприятие оплачивает обучение, организует практику и главное — гарантирует будущему специалисту рабочее место на производстве после выпуска.

«Долгое время я мечтала побывать на предприятии. Часто слышала о нём дома — папа работает здесь машинистом бульдозера, сама училась в инженерной школе от «Башкирской меди» и даже думала о поступлении на целевое обучение, но оставалось много вопросов. На экскурсии удалось увидеть всё своими глазами! Особенно впечатлили масштабы фабрики, огромные механизмы и сам процесс производства. Было очень интересно наблюдать за тем, как всё работает на самом деле. Теперь я гораздо лучше представляю, как всё устроено, и ещё больше заинтересована выбрать инженерную профессию и связать с ней своё будущее», — рассказала одна из школьниц Алина Мухамедьянова.