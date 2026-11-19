Ученики 11 классов Акъярской школы №2 прошли экскурсию на обогатительной фабрике «Башкирской меди». Специалисты горнорудного предприятия показали будущим выпускникам, как работает производство, и рассказали, как получить высшее инженерное образование по целевому договору с предприятием.
Школьники шаг за шагом проследили весь путь переработки медной и цинковой руды. Ребята увидели, как горную породу дробят и перемалывают в огромных мельницах, затем при помощи реагентов и воздуха разделяют на ценный продукт и пустую породу в специальных емкостях флотомашин, как сгущают сушат и отгружают уже готовый медный и цинковый концентрат. По ходу экскурсии специалисты предприятия ответили на все многочисленные вопросы подростков и наглядно объяснили работу сложных механизмов.
Затем со школьниками встретился начальник учебного центра компании Ильяс Эшматов. За круглым столом он рассказал ребятам о возможности заключить с предприятием договор на целевое обучение в корпоративном Техническом университете. В рамках этого договора предприятие оплачивает обучение, организует практику и главное — гарантирует будущему специалисту рабочее место на производстве после выпуска.
«Долгое время я мечтала побывать на предприятии. Часто слышала о нём дома — папа работает здесь машинистом бульдозера, сама училась в инженерной школе от «Башкирской меди» и даже думала о поступлении на целевое обучение, но оставалось много вопросов. На экскурсии удалось увидеть всё своими глазами! Особенно впечатлили масштабы фабрики, огромные механизмы и сам процесс производства. Было очень интересно наблюдать за тем, как всё работает на самом деле. Теперь я гораздо лучше представляю, как всё устроено, и ещё больше заинтересована выбрать инженерную профессию и связать с ней своё будущее», — рассказала одна из школьниц Алина Мухамедьянова.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.