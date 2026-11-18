В Уфе состоялась пресс-конференция, посвящённая старту нового сезона Большой олимпиады Росхим по химии и химической технологии. В этом году образовательный проект выходит на новый уровень: к соревнованиям смогут присоединиться как школьники 7–11 классов, так и студенты колледжей со всей России. Башкортостан сохранит статус одной из ключевых площадок олимпиады.
У олимпиады есть вполне конкретные преимущества для участников. Победители и призёры смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы регионов. В их числе – УГНТУ. Кроме того, лучшие школьники и студенты получат дипломы и призы, а также смогут войти во внешний кадровый резерв предприятий Росхима. Лауреаты олимпиады будут внесены в Государственный информационный ресурс одарённых детей.
«Наша задача – поддержать интерес молодёжи к науке. Росхим сегодня – динамично развивающаяся компания, в периметр которой входят десятки предприятий по всей стране. Профориентационной работе мы уделяем большое внимание», – отмечает генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов.
В новом сезоне соревнования пройдут на 20 площадках в 9 регионах страны. В Башкортостане это Институте химических технологий и инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического университета, Стерлитамакский химико-технологический колледж и Салаватский индустриальный колледж. Таким образом, участники пройдут путь от олимпиадной задачи до знакомства с современной химической технологией непосредственно в профильной образовательной среде.
«Для региона особенно важно, что такой проект развивается именно в связке школы, системы профессионального образования и промышленности. Ребёнок должен видеть перспективу: знания, которые он получает сегодня, могут стать основой его будущей профессии», - сообщает председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва Айбулат Хажин.
Для республики эта задача имеет особое значение. Башкортостан – один из крупных промышленных центров страны, где химия и нефтехимия формируют значительную часть экономики, поэтому разговор о будущих кадрах здесь начинается задолго до поступления в вуз.
Отборочный этап олимпиады продлится до 10 декабря. Затем сильнейшие участники перейдут к очным теоретическому и экспериментальному турам, которые состоятся в феврале и апреле 2027 года.
Показательно, что интерес к олимпиаде растёт вместе с её географией. В прошлом сезоне заявку на участие подали 8,5 тыс. школьников. Победителями стали 41 человек, ещё 92 участника получили статус призёров, а 153 школьника стали лауреатами региональных зачётов.
Олимпиада начиналась в республике как региональная инициатива Башкирской содовой компании (АО «Росхим»). Сегодня это федеральный проект, который связывает школьное образование, университетскую подготовку и реальные задачи химической промышленности.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.