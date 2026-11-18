В Уфе состоялась пресс-конференция, посвящённая старту нового сезона Большой олимпиады Росхим по химии и химической технологии. В этом году образовательный проект выходит на новый уровень: к соревнованиям смогут присоединиться как школьники 7–11 классов, так и студенты колледжей со всей России. Башкортостан сохранит статус одной из ключевых площадок олимпиады.

У олимпиады есть вполне конкретные преимущества для участников. Победители и призёры смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы регионов. В их числе – УГНТУ. Кроме того, лучшие школьники и студенты получат дипломы и призы, а также смогут войти во внешний кадровый резерв предприятий Росхима. Лауреаты олимпиады будут внесены в Государственный информационный ресурс одарённых детей.

«Наша задача – поддержать интерес молодёжи к науке. Росхим сегодня – динамично развивающаяся компания, в периметр которой входят десятки предприятий по всей стране. Профориентационной работе мы уделяем большое внимание», – отмечает генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов.

В новом сезоне соревнования пройдут на 20 площадках в 9 регионах страны. В Башкортостане это Институте химических технологий и инжиниринга Уфимского государственного нефтяного технического университета, Стерлитамакский химико-технологический колледж и Салаватский индустриальный колледж. Таким образом, участники пройдут путь от олимпиадной задачи до знакомства с современной химической технологией непосредственно в профильной образовательной среде.