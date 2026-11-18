В Башкирии снято ограничение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на трассе Белорецк – Учалы с 1 по 159 км в Белорецком и Учалинском районах.

Как уточнили в госкомитете РБ по ЧС, ограничения вводились в связи с погодными условиями в виде снега и наледи на проезжей части.