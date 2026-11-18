В Башкирии продлено ограничение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на трассе Белорецк – Учалы – Миасс с 1 по 159 км в Белорецком и Учалинском районах.

Как сообщает госкомитет РБ по ЧС, ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололед, ограничение видимости).

Ориентировочное время окончания прекращения движения 21.00 18 ноября.