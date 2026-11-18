В Башкирии движение по дороге Уфа – Инзер – Белорецк открыто для всех видов транспорта. Об этом сообщает минтранс республики.

Ограничения проезда для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта были введены в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололед, ограничение видимости).