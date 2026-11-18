18 ноября, в день рождения Деда Мороза в Башкирии объявили о начале творческого конкурса на лучшую фигуру главного новогоднего волшебника — #КреативныйБашМороз.
Участвовать приглашают мастеров, которые украшают общественные территории и новогодние городки: администрации городов и районов, управляющие компании, ТСЖ и инициативные группы жителей. Нужно сделать и установить фигуру самого необычного, смешного, масштабного или технологичного Деда Мороза и опубликовать пост на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #КреативныйБашМороз. Сделать это нужно до 27 декабря.
«Неважно, будет ли он ростом с ладошку или двухметровый из снега. Главное — чтобы он дарил улыбки!» — рассказала министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.
По ее словам, оценивать будут оригинальность идеи, качество исполнения и соответствие новогодней тематике. Победителя выберут сами жители путём голосования.
Фотографии Дедов Морозов опубликуют на официальной странице Ирины Головановой в соцсети «ВКонтакте» 28 и 29 декабря, голосование продлится до 10 января включительно. Итоги подведут на старый Новый год — 13 января. Автор лучшей фигуры получит ящик мандаринов.
При публикации обязательно нужно указать точный адрес, по которому установлена фигура: город, улицу, дом, название парка или сквера.
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