На автодороге Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы) продлили ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта.

Также ввели ограничения на трассе Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).

Меры приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями — снегом, гололедом, ограничением видимости.

Ориентировочное время окончания прекращения движения – 15.00 по местному времени 18 ноября, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.