На телеканале «Пятница!» продолжается седьмой сезон интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участницей нового выпуска стала Евгения Качалаева из села Инзер.
Евгения — обладательница третьего взрослого разряда по лёгкой атлетике и золотого значка ГТО. Девушка занимается народными танцами и любит историю.
Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно увидеть уже в четверг на телеканале «Пятница!».
Справка
«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети проходят полосу интеллектуальных препятствий из четырёх раундов и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.
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