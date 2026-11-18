На телеканале «Пятница!» продолжается седьмой сезон интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участницей нового выпуска стала Евгения Качалаева из села Инзер.

Евгения — обладательница третьего взрослого разряда по лёгкой атлетике и золотого значка ГТО. Девушка занимается народными танцами и любит историю.

Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно увидеть уже в четверг на телеканале «Пятница!».

Справка

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети проходят полосу интеллектуальных препятствий из четырёх раундов и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.