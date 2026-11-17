На заседании правительства Башкортостана под руководством премьер-министра Александра Шельдяева представили прогноз потребности экономики в кадрах до 2032 года. Он позволит определить, какие специалисты будут наиболее востребованы в ближайшие годы, и скорректировать их подготовку с учётом запросов работодателей.

«Заявленная потребность работодателей – порядка 26 тысяч вакансий, из них 76,3% – рабочие профессии. В среднем на одного незанятого гражданина приходится три вакансии. Наиболее остро нехватка кадров ощущается в строительстве и обрабатывающих производствах», – привел цифры премьер-министр.

При этом уровень безработицы в республике по итогам июня – августа 2026 года составил 1,4% против 2,2% в среднем по России.

Как сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова, согласно прогнозу ведомства, общая потребность экономики республики в кадрах вырастет с 1 млн 767,8 тысячи человек в 2026 году до 1 млн 775,7 тысячи к 2032 году.

Ключевым показателем, по словам министра, является замещающая потребность – количество работников, необходимых для замены уходящих на пенсию сотрудников и обеспечения новых рабочих мест. В 2026 году она составляет 38 тысяч человек, к 2032 году прогнозируется рост до 40,3 тысячи. Больше всего специалистов требуется обрабатывающим производствам, образованию, здравоохранению, а также сфере транспорта и хранения.

Среди специалистов с высшим образованием наиболее востребованы педагоги, инженеры, врачи, бухгалтеры и системные аналитики. Среди рабочих специальностей – электромеханики, водители, станочники, операторы оборудования, медицинский персонал и механики. К 2032 году наиболее заметный рост кадровой потребности ожидается в строительстве, сельском хозяйстве и здравоохранении.

Прогноз формируется на основе опроса работодателей. В 2026 году в нём приняли участие 4902 организации. По словам Ольги Кабановой, полученные данные позволяют точнее увязывать программы подготовки специалистов в вузах и колледжах с реальными запросами предприятий. С 2026 года сбор сведений переводят на Единую цифровую платформу «Работа в России».

По итогам заседания Александр Шельдяев поручил министерству семьи, труда и социальной защиты населения совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами обеспечить системную работу с работодателями по актуализации кадрового прогноза.