17 ноября в Уфе проходят XVI Епархиальные Табынские чтения, в рамках юбилейных XXXV Международных Рождественских образовательных чтений Русской православной церкви. Форум, собравший ведущих представителей духовенства, органов власти, науки и педагогики, посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет в своем выступлении на пленарном заседании форума подчеркнул, что современные технологии, включая искусственный интеллект, являются лишь вычислительными процессами, основанными на алгоритмах 1950-х годов.

«Искусственный интеллект не может себя осознать. В отличие от человека. Человек всегда себя осознает и у него есть понимание, откуда рождаются те или иные помыслы нашей человеческой души», — отметил владыка.

Он предостерег участников от заблуждений трансгуманизма, назвав их «церковными ересями», и напомнил, что тайна сознания и жизни до сих пор не раскрыта наукой. По его словам, технологии должны быть поставлены исключительно на службу человеку, а не пытаться им управлять.

Председатель Госсобрания — Курултая республики Андрей Назаров назвал форум основной площадкой диалога власти и церкви. Он отметил, что развитие нейросетей ставит новые требования к образованию и трансформации рынка труда, а повсеместное внедрение биометрии заставляет задуматься о приватности.

«Технологии сегодня меняют способы нашего общения, труда, обучения, лечения, даже понимания самих себя. Искусственный интеллект вторгается в области, которые ещё недавно считались исключительно человеческими — творчество, медицинская диагностика, семейные отношения. Все последствия, как позитивные, так и негативные, технологического бума, который сейчас проживает мир, нам ещё только предстоит оценить через какое-то время. Стремительное внедрение новых технологий ставит перед государством комплекс вопросов, требующих оперативного и системного регулирования. Это адаптация правовой базы, обеспечение безопасности, целый комплекс задач социального, этического характера, — подчеркнул спикер. — В свою очередь Русская православная церковь и другие традиционные конфессии тоже не могут оставаться в стороне от всех этих проблем. Вы заняты сохранением духовных основ и культуры, нравственным воспитанием молодежи, этикой внедрения технологий в вашу работу. Миссия Церкви состоит не в противостоянии технологиям, а в защите исторического, культурного наследия в условиях бурного технологического развития».

Заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Александр Линкевич, передав приветствие от Радия Хабирова, акцентировал внимание на социальном измерении сотрудничества.

«Представители духовенства оказывают поддержку нашим бойцам на СВО, их родным и близким. Более двух десятков православных священников и имамов из нашей республики поддерживают воинов на передовой. Особого внимания заслуживает уникальный межконфессиональный добровольческий проект нашей республики – это участие волонтеров из Башкортостана в Патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе. Уфимская епархия вместе с управлениями мусульман организовали поездку 70 добровольцев, которые работали в больницах и госпиталях, а также на восстановлении жилья на Донбассе», — сообщил он.

Александр Линкевич также подчеркнул важность сохранения духовно-нравственного воспитания детей в эпоху цифровизации.

«Важной совместной задачей сейчас является формирование у нашей молодёжи стойкого неприятия чуждых идеологических посылов и искаженных ценностей. У нас есть свои, традиционные, проверенные мудростью веков. Большая совместная работа по всем этим направлениям будет, несомненно, в дальнейшем продолжена.

ИИ облегчает поиск информации, но он никогда не заменит мудрого учителя, друга, чуткого наставника, духовника», — добавил Линкевич.