«Издательский дом „Республика Башкортостан“» объявил конкурс на должности главных редакторов и директоров филиалов. Открыты 10 вакантных должностей директоров филиалов — информационных центров — и главных редакторов районных и городских газет в Бурзянском, Давлекановском, Дюртюлинском, Кармаскалинском, Фёдоровском, Хайбуллинском районах, а также в городах Ишимбай, Октябрьский, Салават, Сибай.

Ключевые требования к кандидатам: высшее профессиональное образование не ниже уровня специалиста или магистратуры по направлениям «Журналистика», «Филология» либо по смежным специальностям, приравненным к ним по законодательству РФ; стаж работы в профильной сфере — не менее 5 лет.

«В районных и городских СМИ сейчас важный этап — обновление редакторского корпуса, — прокомментировал „Башинформу“ руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максим Ульчев. — Вакантные должности появились по различным причинам: в связи с истечением срока контракта, кто-то с достоинством уходит на заслуженный отдых, кто-то делает шаг в новом профессиональном направлении. Чтобы эти места заняли достойные специалисты, проводится открытый конкурс — процедура, закреплённая трудовым законодательством и призванная обеспечить равные возможности для всех кандидатов. Сегодня обязанности редакторов временно исполняют молодые специалисты — журналисты, которые уже доказали свой профессионализм в районных редакциях. Они тонко чувствуют местную повестку и умеют говорить с аудиторией на одном языке. Это помогает сохранить преемственность. Должность редактора — это большая ответственность, и не каждый готов принять этот вызов. Именно поэтому конкурс открытый: мы ждём неравнодушных, опытных и смелых — всех, кто хочет быть частью живой журналистики республики».

Приём документов ведётся с 17 ноября по 1 декабря 2026 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Уфа, ул. 50‑летия Октября, 13, 2 этаж, каб. 2‑07.

Конкурс состоится 16 декабря 2026 года в 10.00 по адресу: г. Уфа, ул. 50‑летия Октября, 13, кабинет 2‑16. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (347) 226‑20‑01 или по электронной почте: otdel-kadrov@rbsmi.ru.

Подробную информацию читайте на сайте агентства по печати и СМИ РБ.