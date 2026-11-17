«В связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы, автозапчасти и обслуживание подвижного состава, ИП Сенча Е.С. информирует об изменении стоимости проезда с 1 декабря 2026 года по следующим маршрутам:
№ 65 «Ново-Александровка — Завод „Напитки вместе“» по банковской карте, по карте «АЛГА» и наличными 50 рублей.
№ 216 «Ул. Исследовательская — Северный автовокзал» по банковской карте, по карте «АЛГА» и наличными 45 рублей.
№ 246 «ТРЦ ‚Планета‘ — Микрорайон Мечта»:
Уфа — Искино по банковской карте, по карте «АЛГА» и наличными 140 рублей;
Уфа — сады «Уршак» по банковской карте, по карте «АЛГА» и наличными 120 рублей;
Уфа — поселок Чесноковка по банковской карте, по карте «АЛГА» и наличными 100 рублей;
Уфа — Кафе «Отдых» по банковской карте, по карте «АЛГА» и наличными 80 рублей;
Уфа — Мелькомбинат по банковской карте, по карте «АЛГА» и наличными 60 рублей;
по городу по банковской карте, по карте «АЛГА» и наличными 50 рублей», — говорится в сообщении мэрии Уфы.
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