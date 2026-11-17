В республике сняли режим «Беспилотная опасность». Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Как заявили ранее в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, сегодня была отражена очередная массированная атака БПЛА на промзоны Уфы и Салавата.

Силами Министерства обороны, охраны предприятий, мобильными огневыми группами БАРС сбито более 50 беспилотников.