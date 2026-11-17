На территории республики объявили режим «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Уфы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом рано утром 17 ноября сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

В МЧС России по РБ предупредили:

держитесь подальше от окон — осколки стекла могут быть опасны при взрыве;

не выходите на улицу без необходимости;

не подходите к обломкам БПЛА, сообщите о происшествии по номеру 112;

следите за сообщениями в официальных источниках.

Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон. С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.

Как вести себя при атаке БПЛА, можно почитать здесь.