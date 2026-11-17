В Акъярском горном колледже прошла встреча представителей «Башмеди» с директорами школ и сотрудниками отдела образования Хайбуллинского района. За круглым столом участники обсудили, как помочь школьникам выбрать профессию горняка еще во время учебы, и договорились совместно работать над подготовкой специалистов прямо со школьной скамьи.
Для вовлечения школьников в горные профессии у Акъярского горного колледжа есть отличная база, во многом созданная за счет финансирования предприятия. В специальных лабораториях студенты приобретают навыки работы на мини-фабрике по обогащению руды, создают проекты за мощными компьютерами в кабинете инженерной графики. На тренажерах-симуляторах подземной буровой установки и погрузочно-доставочной машины студенты учатся управлять оборудованием, как на настоящем руднике. В электромеханической мастерской учат настраивать автоматику и ремонтировать двигатели шахтной техники.
Участники встречи договорились, что в колледж на экскурсии будут приглашать не только учеников 8–9 классов, но и их родителей. В свою очередь и специалисты компании будут посещать школьные родительские собрания, чтобы донести объективную информацию об условиях труда, заработной плате, социальной политике предприятия.
Кроме того, на круглом столе обсуждалась идея, чтобы старшеклассники могли получить свою первую рабочую специальность на дополнительных учебных курсах в колледже еще до окончания школы.
«Нашим ребятам больше не нужно уезжать далеко от дома за хорошим образованием. Акъярский колледж выиграл в федеральном проекте «Профессионалитет» и сейчас дает очень сильную базу. Предприятие продолжит помогать учебному заведению: в следующем году мы выделим средства на закупку оборудования для подготовки специалистов подземной разработки. Нам нужны грамотные специалисты, а молодежи Хайбуллинского района — хорошая работа рядом с домом. Реализуемый подход к профессиональной ориентации учащихся отвечает этой задаче», — отметил начальник учебного центра «Башкирской меди» Ильяс Эшматов.
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