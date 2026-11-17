В Акъярском горном колледже прошла встреча представителей «Башмеди» с директорами школ и сотрудниками отдела образования Хайбуллинского района. За круглым столом участники обсудили, как помочь школьникам выбрать профессию горняка еще во время учебы, и договорились совместно работать над подготовкой специалистов прямо со школьной скамьи.

Для вовлечения школьников в горные профессии у Акъярского горного колледжа есть отличная база, во многом созданная за счет финансирования предприятия. В специальных лабораториях студенты приобретают навыки работы на мини-фабрике по обогащению руды, создают проекты за мощными компьютерами в кабинете инженерной графики. На тренажерах-симуляторах подземной буровой установки и погрузочно-доставочной машины студенты учатся управлять оборудованием, как на настоящем руднике. В электромеханической мастерской учат настраивать автоматику и ремонтировать двигатели шахтной техники.

Участники встречи договорились, что в колледж на экскурсии будут приглашать не только учеников 8–9 классов, но и их родителей. В свою очередь и специалисты компании будут посещать школьные родительские собрания, чтобы донести объективную информацию об условиях труда, заработной плате, социальной политике предприятия.