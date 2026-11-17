Все помнят чудесный фильм Леонида Гайдая «Не может быть» с историей незадачливого жениха Володьки Завитушкина. О том, что случилось в тот день, когда Завитушкин и невеста пошли в «гражданский подотдел и записались». Хотя, постойте, а что такое гражданский подотдел?

Подотделы записей актов гражданского состояния (сокращенно «гражданские подотделы») создавались в 20-е годы прошлого века при исполкомах и уездных советах. Слово «загс» появилось вскоре после декрета Совнаркома от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». До этого данные о браке (а также о рождении и смерти) вносились в метрические книги в церквях и мечетях. От тех времён остались метрические книги в архивах и слово «метрика» в русском языке.

Регистрации браков до самого начала 1960-х проходили как события скорее будничные, чем торжественные: шли мимо, зашли, записались (или расписались, как говорят нынче). Всё потому, что комсомол считал пышную свадьбу «мещанством, пережитком прошлого и обывательщиной».

В 1959-м в Ленинграде открылся первый в СССР Дворец бракосочетания. В Уфе подобное заведение сначала называлось домом, правда, со швейцаром, комсомольцами и депутатом городского Совета. «Вчера уфимцы получили замечательный подарок – Дом бракосочетаний. Он занял весь первый этаж большого дома напротив парка Якутова… В день открытия Дома бракосочетаний скрепили свой семейный союз десять счастливых пар», – писала газета «Советская Башкирия» 18 февраля 1962 года.