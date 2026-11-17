Все помнят чудесный фильм Леонида Гайдая «Не может быть» с историей незадачливого жениха Володьки Завитушкина. О том, что случилось в тот день, когда Завитушкин и невеста пошли в «гражданский подотдел и записались». Хотя, постойте, а что такое гражданский подотдел?
Подотделы записей актов гражданского состояния (сокращенно «гражданские подотделы») создавались в 20-е годы прошлого века при исполкомах и уездных советах. Слово «загс» появилось вскоре после декрета Совнаркома от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». До этого данные о браке (а также о рождении и смерти) вносились в метрические книги в церквях и мечетях. От тех времён остались метрические книги в архивах и слово «метрика» в русском языке.
Регистрации браков до самого начала 1960-х проходили как события скорее будничные, чем торжественные: шли мимо, зашли, записались (или расписались, как говорят нынче). Всё потому, что комсомол считал пышную свадьбу «мещанством, пережитком прошлого и обывательщиной».
В 1959-м в Ленинграде открылся первый в СССР Дворец бракосочетания. В Уфе подобное заведение сначала называлось домом, правда, со швейцаром, комсомольцами и депутатом городского Совета. «Вчера уфимцы получили замечательный подарок – Дом бракосочетаний. Он занял весь первый этаж большого дома напротив парка Якутова… В день открытия Дома бракосочетаний скрепили свой семейный союз десять счастливых пар», – писала газета «Советская Башкирия» 18 февраля 1962 года.
«Большой дом» этот стоял (да и сейчас стоит), как многие знают, не напротив парка, а на улице Якутова. Но вряд ли кто скажет, почему позже его вдруг стали называть Дворцом бракосочетаний.
Теперь поинтересуемся, где уфимцы бракосочетались 75 лет назад. Телефонный справочник 1951 года выдаёт адрес: Сталина, 53 – тогда это было одно из зданий Горсовета (ныне Коммунистическая, 53). А вот куда за свидетельствами о браке заходили жители Черниковска, справочник не говорит.
В 1977-м новый справочник, помимо Дворца бракосочетаний на Якутова, называет уже несколько адресов районных отделов ЗАГС: на ул. К. Маркса, 8а (Кировский), К. Маркса, 20 (Ленинский), ул. Победы, 25 (Орджоникидзевский). Ещё через несколько лет к ним добавятся загсы Дёмского, Калининского, Советского и Октябрьского районов. А Дворец бракосочетаний в 1986-м переедет на проспект Октября…
Разводились же граждане и гражданки до середины 60-х только через суд. И даже объявления в газетах об этом давали. Это вам не революционные скорости столетней давности, когда на другой день после свадебного конфуза Володька Завитушкин после работы «зашёл в гражданский подотдел и развёлся».
Анатолий Чечуха
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