Управление дорожного хозяйства РБ сообщает, что в связи с потерей несущей способности дорожного полотна (осенняя распутица, образование колейности) с 8 часов 18 ноября 2026 года вводится ограничение движения грузового транспорта в Иглинском районе по автодорогам Турбаслы – Калтыманово и Иглино – Красный Восход на участке между селами Тавтиманово и Кудеевский (с 14 по 20 км).

Об открытии движения информация будет размещена дополнительно.