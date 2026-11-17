Республика Башкортостан получит 18 миллионов рублей из федерального бюджета на премирование муниципалитетов — победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Распоряжение о выделении дотаций подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Средства выделяются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
50 лучших практик из 33 субъектов России были признаны победителями. В число призеров от Башкортостана вошли три муниципальных образования. Город Благовещенск получит 10 миллионов рублей, Павловский сельсовет (Нуримановский район) — 5 миллионов рублей, Верхнетатышлинский сельсовет (Татышлинский район) — 3 миллиона рублей.
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» направлен на выявление и поощрение самых эффективных управленческих решений. Муниципалитетам присуждаются не только денежные премии, но и дипломы. Полученные гранты направляются на реализацию конкретных проектов: развитие территориальных брендов, продвижение туристического потенциала, привлечение инвестиций и т. д.
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