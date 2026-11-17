ГК «Садовое кольцо» улучшила свою позицию в рейтинге в июне 2026 года, поднявшись с пятого на четвёртое место. По результатам ноябрьской оценки компания сохранила эту позицию.

Рейтинг ЕРЗ учитывает потребительские характеристики жилых комплексов по 165 параметрам, объединённым в 18 групп. Эксперты оценивают транспортную доступность и инфраструктуру, архитектурные решения, благоустройство территории, безопасность, инженерное оснащение зданий и характеристики квартир. Итоговый показатель застройщика рассчитывают на основе средневзвешенной оценки его жилых комплексов, в которых ведутся продажи.

В Башкортостане в рейтинг вошли два проекта ГК «Садовое кольцо». Жилой комплекс бизнес-класса «Урман Сити» получил 41,8 балла, а комплекс комфорт-класса «Терле Парк» — 39,75 балла.

ЖК «Урман Сити» расположен в Октябрьском районе Уфы, посреди Кошкиного леса. Природное окружение стало одной из ключевых особенностей проекта — жители смогут совершать прогулки по лесным маршрутам и отдыхать на природе рядом с домом. Концепция комплекса продолжает эту идею и во внутреннем пространстве. Здесь предусмотрены ландшафтный двор-парк, зоны отдыха и прогулочные дорожки. Проект также включает подземный паркинг и разнообразные форматы квартир, в том числе с террасами, патио и каминами.

ЖК «Терле Парк» возводится в Кировском районе Уфы, рядом с «Уфимским ожерельем» — сетью прогулочных и велосипедных маршрутов, объединяющих зелёные территории города. Такое расположение обеспечивает жителям доступ к пространствам для активного отдыха, пеших прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. На территории самого комплекса предусмотрены закрытый озеленённый двор, современные общественные пространства, детские игровые и спортивные площадки.

ГК «Садовое кольцо» реализует проекты жилой недвижимости в нескольких регионах России, включая Башкортостан, Татарстан, Московскую область и Донецкую Народную Республику.