Награду вручили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Федеральное признание стало высокой оценкой многолетней работы руководителя и всей команды Центра, направленной на развитие экспортного потенциала республики. По словам Татьяны Изотовой, для нее и коллег ключевое значение имеет общее дело по укреплению экономических связей и поддержке республиканских предпринимателей.

«Награда Татьяны Изотовой — это признание системной работы всей команды Центра поддержки экспорта РБ. Башкортостан сегодня демонстрирует устойчивый рост экспортных показателей, и в этом немалая заслуга Центра. Мы гордимся нашими специалистами и продолжим развивать инфраструктуру поддержки бизнеса, чтобы предприниматели республики чувствовали себя уверенно на международных рынках», — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Справочно. Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства региона. Работа центра проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и направлена на укрепление внешнеэкономических связей республики.