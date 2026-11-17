Нового мэра Уфы Рустама Шарипова в Хайбуллинском районе помнят как крепкого хозяйственника, который умел работать и с простыми жителями, и с партнёрами. Об этом «Башинформу» рассказала председатель совета ветеранов района Рсбика Аллагулова.
«Наш район расположен в зоне с тяжелыми климатическими условиями: лето без дождя, зима без снега. Тем не менее он одинаково развивал все сферы, в том числе сельское хозяйство. Как и во многих местах, остро стояла дорожная проблема. По инициативе Рустама Шарипова был запущен проект по асфальтированию дорог в отдаленных деревнях. Населенные пункты, раньше не видевшие асфальта, получили новую дорогу и освещение.
Безусловно, период его работы войдет в историю района вводом ключевых объектов. В селе Акъяр открылась полилингвальная школа на 550 мест, были построены бассейн, кинозал. Он от начала до конца довел строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса. Были построены десять ФАПов», — рассказала Рсбика Аллагулова.
Рустам Шарипов показал себя как крепкий хозяйственник, но при этом уделял большое внимание социальной сфере, говорит собеседница «Башинформа».
«В этот период администрация района помогла сотням неблагополучных семей. Социальный сектор работал в усиленном режиме, потому что руководитель не оставлял без внимания каждое обращение, каждый запрос. Он не боялся выезжать „в поля“, говорить на простом языке. Поэтому и хайбуллинцы уважали и любили его. Открытый и понятный для жителей руководитель.
Также, как председатель совета ветеранов, добавлю, что он особое внимание уделял увековечению памяти ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Например, одним из первых в республике в селе Акъяр открыли памятник, посвященный труженикам тыла», — отметила Рсбика Аллагулова.
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