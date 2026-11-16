По данным пресс-службы прокуратуры РБ, судебный пристав формально рассмотрел обращение заявителя, к которому была приложена копия решения Арбитражного суда о признании его банкротом.

Несмотря на это, исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитным платежам не были окончены, ограничения по распоряжению имуществом должника не сняты.

Прокуратура внесла представление в адрес руководства ГУФССП по РБ. После чего права заявителя восстановили, исполнительные законодательства окончили, ограничения отменили, а судебного пристава привлекли к дисциплинарной ответственности.