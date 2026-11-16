В лесах Уфы ликвидируют последствия дувших последние дни сильных ветров. Огромная липа с раскидистой кроной рухнула поперёк пешеходной дорожки зоны отдыха «Уфимские липы» — работники лесной службы распилили мощный ствол только к сумеркам.
На участке тропы «Воронки» маршрута «Уфимское ожерелье», недалеко от входа со стороны клиники БГМУ, напор ветра сломал высокоствольный вяз, при этом древесина у основания была разорвана в щепки силой разбушевавшейся стихии. Дерево упало по краю деревянной спортивной площадки – к счастью, обошлось без повреждений.
Произошло падение деревьев и на пешеходные дорожки «Уфимского ожерелья» в Кошкином лесу — там уборку оперативно организовали и провели коммунальные службы администрации Октябрьского района.
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