В Уфе платное парковочное пространство будет деактивировано на период новогодних каникул, сообщает администрация города.

В настоящее время в городе насчитывается 3190 платных парковочных мест, в том числе 204 места на плоскостных парковках.

Стоимость часа парковки составляет 40 рублей. Эта сумма установлена в соответствии с рекомендациями минтранса РФ, с учетом средней зарплаты по городу и тарифа на проезд в общественном транспорте.

Оплатить парковку можно через мобильное приложение, смс-сообщение, банковские терминалы и с помощью QR-кодов.

Ранее сообщалось, как в Уфе будут решать проблемы нехватки парковок.