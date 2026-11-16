Министерство строительства и архитектуры РБ объявило прием заявок на участие в ежегодном конкурсе лучших жилых комплексов, отдельных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, построенных на территории республики.
«Цель ежегодного конкурса – повысить художественный и эстетический уровень архитектурного облика региона, делать его более привлекательным для инвесторов, а также создать условия для внедрения новых технологий и современных материалов при обустройстве фасадов и общественных пространств. По сути, основная задача – находить проекты, которые по планировке, конструкциям, благоустройству и экономическим показателям могут служить образцами в капитальном строительстве», – отметил министр строительства и архитектуры РБ Павел Сафонов.
В конкурсе могут принять участие заказчики, строительные и проектные организации, а также муниципальные образования республики.
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