В городе Башкирии покупка билетов на электрички станет удобнее

На железнодорожной станции Салават появился терминал самообслуживания нового типа, сообщает БППК.
Данное решение позволит пассажирам приобретать билеты на маршруты скорых пригородных поездов «Южного экспресса» сообщением Уфа – Оренбург – Уфа, а также на другие популярные маршруты региона.
Установка оборудования реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации. Современный терминал позволят значительно ускорить процесс приобретения билетов, а также снизит риски нарушения информационной безопасности. В нём предусмотрены функции оформления и оплаты проездных документов с помощью биометрических данных (FaceID) и с использованием сервиса системы быстрых платежей (СБП).
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