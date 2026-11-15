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20:10 (UTC+5), 15 Ноября 2026

В Башкирии жители популярного у туристов села за свой счет построили стелу

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глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов соцсети
Фото: глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов | соцсети
Сергей Николаев

Въезд в село Имендяшево теперь украшает новая стела. Яркая конструкция, выполненная в традиционном национальном стиле, заметна издалека. На одной её стороне название и год основания села. На другой - поэтические строки Розалии Вагаповой, воспевшей в своих стихах родные края. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов. 

Идея обновления стелы принадлежит самим жителям. Односельчане дружно её поддержали, собрав порядка 200 тысяч рублей. Всеми работами по возведению руководил староста села Рим Махмутов. Общими усилиями имендяшевцы воплотили замысел в жизнь. Новая стела не просто сделала въезд в село современным и узнаваемым. Для одного из самых популярных туристических направлений Гафурийского района это знаковый шаг. 

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