В Башкирии жители популярного у туристов села за свой счет построили стелу

Въезд в село Имендяшево теперь украшает новая стела. Яркая конструкция, выполненная в традиционном национальном стиле, заметна издалека. На одной её стороне название и год основания села. На другой - поэтические строки Розалии Вагаповой, воспевшей в своих стихах родные края. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов.
Идея обновления стелы принадлежит самим жителям. Односельчане дружно её поддержали, собрав порядка 200 тысяч рублей. Всеми работами по возведению руководил староста села Рим Махмутов. Общими усилиями имендяшевцы воплотили замысел в жизнь. Новая стела не просто сделала въезд в село современным и узнаваемым. Для одного из самых популярных туристических направлений Гафурийского района это знаковый шаг.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.