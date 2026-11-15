В Башкирии планируется учредить новое почетное звание. Соответствующие изменения в Закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан» депутаты Госсобрания республики рассмотрят на пленарном заседании парламента в конце ноября.

«Законопроектом предлагается учредить почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Башкортостан», – сообщил председатель Госсобрания РБ Андрей Назаров. – Сегодня на региональном и муниципальном уровнях с молодежью работают более полутора тысяч специалистов. Это люди, от профессионализма и вовлеченности которых во многом зависит качество работы с подрастающим поколением. В отрасли есть кадровые вопросы: больше трети специалистов трудятся в этой сфере менее пяти лет. Поэтому важно не только привлекать новых сотрудников, но и создавать условия для профессионального роста тех, кто уже посвятил себя этой работе. Новое почетное звание станет формой признания их заслуг, подчеркнет общественную значимость профессии и повысит ее престиж».