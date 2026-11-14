В Уфе прощаются с ветераном башкирского телевидения Рафаэлем Арслановым

В Уфе на 91-м году жизни не стало оператора и режиссёра, который стоял у истоков башкирского телевидения Рафаэля Арсланова. Он посвятил работе на ТВ 40 лет, с 1959 по 1999 годы. Скорбную новость «Башинформу» сообщили его близкие.

Рафаэль Арсланов родился в октябре 1935 года в семье художников-основоположников башкирского театрально-декорационного искусства Мухамеда Арсланова и Галии Имашевой.

В 1959 году пришёл на башкирское ТВ ассистентом оператора, потом сам взял в руки камеру, став учеником Гильвана Амирова. Прошёл путь от осветителя до оператора высшей категории.

В его архиве многочисленные съемки спектаклей, концертов, передач, очерков. Также выступал режиссёром документальных фильмов о знаменитых национальных продуктах-символах Башкортостана. К примеру, в 1984 году вышел его фильм «Башкирский мед». Десятки работ вошли в «Золотой фонд кино и телевидения», многие картины снимались по заказу центрального телевидения. В объективе часто оказывались известные артисты, какие как Амир Абдразаков и Гюлли Мубарякова.

По словам близких, Рафаэль Арсланов особенно любил снимать на натуре — природу и естественную красоту республики.

Ветераны ТВ отзываются о нём как о человеке, который «точно строил мизансцены» и знал и техническую, и художественную часть. Сам он говорил: «Телевидение — это любовь. Большая и безусловная».

Прощание состоится сегодня, 14 ноября, в Уфе по адресу: улица Пушкина, 56, кв. 62.

«Башинформ» выражает искренние соболезнование семье и близким покойного.

Ранее в Уфе ушел из жизни государственный деятель Башкирии Рафиль Гарифуллин.