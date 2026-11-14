В Уфе прощаются с ветераном башкирского телевидения Рафаэлем Арслановым

В Уфе на 91-м году жизни не стало оператора и режиссёра, который стоял у истоков башкирского телевидения Рафаэля Арсланова. Он посвятил работе на ТВ 40 лет, с 1959 по 1999 годы. Скорбную новость «Башинформу» сообщили его близкие.
Рафаэль Арсланов родился в октябре 1935 года в семье художников-основоположников башкирского театрально-декорационного искусства Мухамеда Арсланова и Галии Имашевой.
В 1959 году пришёл на башкирское ТВ ассистентом оператора, потом сам взял в руки камеру, став учеником Гильвана Амирова. Прошёл путь от осветителя до оператора высшей категории.
В его архиве многочисленные съемки спектаклей, концертов, передач, очерков. Также выступал режиссёром документальных фильмов о знаменитых национальных продуктах-символах Башкортостана. К примеру, в 1984 году вышел его фильм «Башкирский мед». Десятки работ вошли в «Золотой фонд кино и телевидения», многие картины снимались по заказу центрального телевидения. В объективе часто оказывались известные артисты, какие как Амир Абдразаков и Гюлли Мубарякова.
По словам близких, Рафаэль Арсланов особенно любил снимать на натуре — природу и естественную красоту республики.
Ветераны ТВ отзываются о нём как о человеке, который «точно строил мизансцены» и знал и техническую, и художественную часть. Сам он говорил: «Телевидение — это любовь. Большая и безусловная».
Прощание состоится сегодня, 14 ноября, в Уфе по адресу: улица Пушкина, 56, кв. 62.
«Башинформ» выражает искренние соболезнование семье и близким покойного.
Ранее в Уфе ушел из жизни государственный деятель Башкирии Рафиль Гарифуллин.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.