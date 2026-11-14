В Башкирии фотоловушка «поймала» трудолюбивых барсуков

В объектив фотоловушки заказника «Белоозерский» в Гафурийском районе попали трудолюбивые барсуки. Видео в своих пабликах разместило министерство природопользования и экологии Башкирии.
На видео животные старательно таскают сухую траву. Так они утепляют нору перед зимним сном. Как и медведи с енотовидными собаками, барсуки проводят холодный сезон в покое, но предварительно тщательно готовят мягкую подстилку, пояснили в ведомстве.
Возможно, это те же барсуки, о которых «Башинформ» сообщал в мае этого года. Подробности в этой публикации агентства.
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