В Уфе увеличилось число обращений жителей по теме отопления

Отопительный период в городе продолжается второй месяц. С начала сезона в ситуационный центр поступило 11 348 обращений жителей, на минувшей неделе – 619, сообщает администрация города.

Зафиксировано увеличение количества обращений граждан по устранению локальных неполадок в системах отопления на фоне понижения среднесуточных температур и резких перепадов погоды, которые усиливают нагрузку на тепловые сети и выявляют скрытые дефекты.

Ранее сообщалось, что ремонт систем теплоснабжения в Уфе закончат к 15 сентября.