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15:59 (UTC+5), 13 Ноября 2026

В Уфе состоится церковно-общественный форум Епархиальные Табынские чтения

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

17 ноября в Уфе состоятся XVI Епархиальные Табынские чтения. В этом году форум пройдет под эгидой актуальной темы: «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».

Мероприятие соберет ведущих представителей духовенства, органов государственной власти, научного сообщества, деятелей культуры, педагогов и общественности для обсуждения насущных вопросов сохранения духовно-нравственных основ человека в стремительно меняющемся мире.

Организатором чтений выступает Уфимская епархия Башкортостанской митрополии Русской православной церкви при активном участии администрации Главы Республики Башкортостан, профильных министерств (просвещения, культуры, здравоохранения, семьи, труда и социальной защиты населения, спорта, внутренних дел, молодежной политики), а также высших и средних специальных учебных заведений и общественных организаций.

Основная цель Табынских чтений заключается в создании единой площадки для диалога и выработки общих подходов к сохранению духовно-нравственного состояния человека в современном обществе. Форум призван способствовать осмыслению влияния стремительного развития технологий на личность и общество, а также поиску путей гармоничного сосуществования человека и цифрового мира, опираясь на вечные ценности христианского учения. Чтения станут важным шагом в развитии образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

Пленарное заседание форума начнется в 11.00 в Большом зале собраний Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан. Вход для участников – со стороны улицы Советской. 

Секционные заседания начнутся в 14 часов на базе Башкирской государственной академии государственной службы и управления при Главе РБ по адресу: ул. Заки Валиди, 40. Вход для участников – со стороны улицы Заки Валиди.

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