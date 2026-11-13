В Уфе для удобства жителей установили лестницы на склоне

В Уфе продолжается реализация наказов жителей депутатам горсовета. В рамках программы в Кузнецовском затоне этой осенью разбили «Сквер геологов». Недавно здесь по просьбе горожан установили два лестничных пролёта.
Как сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, лестницы обещали установить еще на открытии сквера – для удобного и безопасного спуска к обновленному общественному пространству.
В ходе благоустроительных работ в сквере на пересечении улиц Геологов и Бородинской обустроили пешеходные зоны, завезли чернозём, установили освещение и скамейки. В рамках акции «Зелёная Башкирия» высадили 26 деревьев: ели, сосны, маньчжурский орех и бархат амурский, а также 309 кустарников.
В 2026 году в Кировском районе реализуются 15 проектов по наказам горожан. Большинство из них касаются благоустройства территорий.
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